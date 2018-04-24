В «Чудесном» зоопарке начался бэби-бум

Енот-полоскун Ника из зоопарка «Чудесный» в Приморье родила семерых детенышей. Это рекордное число, ведь обычно в помете у этого вида оказывается от трех до пяти детенышей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя зоопарка.

«Молодая многодетная мать Ника справилась с родами хорошо, она сразу же принялась оберегать своих малышей и кормит их сама», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в прошлом году самка енота родила четырех детенышей.

По его словам, маленькие еноты уже открыли глаза и научились ползать. Ожидается, что через месяц они будут бегать, поэтому для них готовят отдельный вольер.

Собеседник агентства отметил, что в зоопарке начался бэби-бум: на прошлой неделе рысь родила трех котят, а на днях должна родить другая рысь.

Ранее у енотов в другом зоопарке — калининградском — появилось новое развлечение: они стали висеть «гроздьями» на поставленном специально для них дереве.

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