Мама-кошка взяла на воспитание новорожденных енотов

Во Владивостоке кошка приютила новорожденных енотов, которых бросила их мать. Об этом на своей странице в Instagram рассказали сотрудники приморского зоопарка «Садгород».

По их словам, кошка ветеринара зоопарка покормила и вылизала брошенных енотов, как родных. «А сегодня утром, мы поняли причину поведения мамочки енота. Ночью, она родила еще двух малышей (мы предполагали, что это могла быть одна из причин её поведения, и оказались правы)», — отметили сотрудники зоопарка. Они добавили, что малышей-енотов вернут их родной маме.

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