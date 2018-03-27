Американский телеканал полтора часа транслировал застрявшую на столбе кошку

Пользователи сети около полутора часов подряд следили за кошкой из американского города Финикс, которая не могла самостоятельно слезть с опоры линии электропередачи. Эфир транслировался на странице телеканала ABC 15 в Facebook.

Журналисты узнали, что животное по кличке Джипси сидело на высоком столбе в течение нескольких дней. Тогда сотрудники СМИ отправились на место происшествия и запустили оттуда стрим в Facebook.

За прямым эфиром в общей сложности наблюдали более полумиллиона человек. Местные жители пытались помочь Джипси своими силами: они прикрепили к длинной палке ведро и подняли его к самой верхней точке столба, однако кошка отказывалась залезать туда. В результате неравнодушные зрители стрима начали обзванивать спасателей и пожарных, чтобы те наконец сняли застрявшее животное.

В течение часа в местную пожарную часть поступили сотни сообщений о кошке. Поэтому пожарные попросили журналистов притормозить пользователей, которые своими однотипными сообщениями могут перекрыть более важную информацию.

Спустя еще некоторое время на стриме появилась заглушка телеканала, однако через пару минут ее убрали. Как оказалось, за это время местный житель принес лестницу и спас застрявшую кошку самостоятельно.

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