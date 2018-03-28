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Огромного лесного кота сняли на видео в Шотландии

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Видео: Wildcat Haven / YouTube

В шотландском лесу Клэшиндарроч заметили одного из самых крупных лесных котов в истории. Об этом сообщает BBC News.

Зверя сняла автоматическая камера наблюдения за животными, которую установила благотворительная организация Wildcat Haven, занимающаяся сохранением шотландских лесных котов. «Я глазам не поверил, когда в первый раз увидел этого кота, — утверждает ее сотрудник Кев Белл. — Это огромное величественное животное».

Длина кота, которого окрестили «клэшиндаррочским зверем», предположительно, составляет 120 сантиметров от носа до кончика хвоста. «Некоторые говорят, что диких котов больше нет, но мы знаем, что это не так и коты вроде Зверя доказывают это», — говорит Белл. По подсчетам Wildcat Haven, популяция этого вида в лесу Клэшиндарроч насчитывает от 10 до 15 особей.

Лесные коты обитают в Европе, северной Азии и Африке. Длина тела составляет от 45 до 80 сантиметров, не считая толстого хвоста, который добавляет им еще 30 сантиметров. Окрас коричневый с черными полосами. Домашняя кошка является подвидом лесного кота.

В 2017 году сообщалось, что исследователи впервые сфотографировали и сняли на видео детенышей дикого барханного кота, обитающего в Африке. Котят нашли в пустыне Сахара на территории Марокко.

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