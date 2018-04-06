Россиянам показали «гроздья енотов» на дереве

У енотов, которые живут в калининградском зоопарке, появилось новое развлечение. Об этом на своей странице в Facebook написала директор учреждения Светлана Соколова.

В вольере перед наступлением весны провели ремонт, там установили деревянную конструкцию, на которую животные могут залезать.

«У енотов "выросло" дерево. Еноты — в восторге! Работники зоопарка и посетители — тоже! Если вы еще не видели гроздья наших енотов на дереве — многое пропустили!» — написала Соколова.

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