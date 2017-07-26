Собравшийся в президенты России кот Барсик захотел вернуть Аляску

Кот Барсик, который через соцсеть «ВКонтакте» заявлял о своих президентских амбициях, считает нужным вернуть Аляску в состав России. Опубликованный в среду, 26 июля, пост от имени усатого «политика» посвящен его почившему на днях «коллеге» Стаббсу — мэру американского города Талкитна.

«Талкитна находится на Аляске — в штате США, который до 1867 года являлся территорией Российской империи. И я как кот-патриот не могу оставить этот город без власти. Я готов предложить горожанам свою кандидатуру в качестве почетного мэра до выборов президента России. А дальше время покажет», — говорится в сообщении.

В посте также отмечается, что в должности мэра Барсик готов отстаивать и продвигать интересы Аляски. «Одним из первых шагов станет подготовка и агитирование за возврат полуострова в состав России, итогом чего станет проведение референдума по этому вопросу», — добавил кот. Данный шаг вполне вписывается в его предвыборную программу в качестве кандидата в президенты России. Барсик полагает, что это было бы логично после воссоединения РФ с Крымом.

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Он объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства в декабре 2016 года. Его лозунг — «За Барсика не голосует только мышь!» Родной город животного — Барнаул, где в интернет-голосовании он обошел других кандидатов на пост главы администрации столицы Алтайского края.

Барсик ратует за возвращение должности вице-президента, которую он готов предложить козлу Тимуру. Министром культуры в случае, если Барсик возглавит страну, изъявил желание стать выборгский кот Филимон.

Выборы президента России состоятся в 2018 году. По закону избранный глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении. Зато подобные планы имеются у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бизнесмена Сергея Полонского, которого недавно освободили по решению суда, а также у оппозиционера Алексея Навального, чей допуск на выборы маловероятен из-за условных сроков.

