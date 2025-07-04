ВСУ атаковали дроном «Чаклун» российский город

Shot: ВСУ атаковали дроном «Чаклун» Ижевск, беспилотник удалось сбить

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном «Чаклун» Ижевск, беспилотник удалось сбить. О происшествии в российском городе стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, с утра в Ижевске работали сирены. Местный аэропорт временно приостановил полеты, людей оттуда эвакуировали.

В Удмуртии ввели усиленный режим безопасности. Сведений о пострадавших пока не поступало.

До этого были опубликованы фото с разрушениями на территории завода в Ижевске после украинской атаки.

На снимок попало здание одного из цехов предприятия с выбитыми окнами и посеченными стенами. Также во внутреннем дворе заметили искореженные металлоконструкции.

1 июля Удмуртию атаковали тяжелые украинские дроны типа «Лютый». Предположительно, целью ВСУ был завод «Купол». Тогда не удалось спасти трех человек, еще свыше 40 граждан пострадали.