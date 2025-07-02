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14:02, 2 июля 2025Россия

Появились фото с разрушениями на заводе «Купол» после атаки тяжелых дронов ВСУ на Ижевск

Опубликованы фото с разрушениями на территории завода в Ижевске после атаки ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились фотографии с разрушениями на территории электромеханического завод «Купол» в Ижевске, поврежденного после атаки тяжелых дронов Вооруженных сил Украины типа «Лютый» на Удмуртию. Изображения опубликовал Telegram-канал «Ижевская Голубятня».

На снимках видно, как утверждается, здание одного из цехов предприятия, у которого выбиты окна, а стены посечены, вероятно, осколками боевой части беспилотников. Также во внутреннем дворе заметны искореженные металлоконструкции.

Авторство фотографий не уточняется.

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