Появились фото с разрушениями на заводе «Купол» после атаки тяжелых дронов ВСУ на Ижевск

В сети появились фотографии с разрушениями на территории электромеханического завод «Купол» в Ижевске, поврежденного после атаки тяжелых дронов Вооруженных сил Украины типа «Лютый» на Удмуртию. Изображения опубликовал Telegram-канал «Ижевская Голубятня».
На снимках видно, как утверждается, здание одного из цехов предприятия, у которого выбиты окна, а стены посечены, вероятно, осколками боевой части беспилотников. Также во внутреннем дворе заметны искореженные металлоконструкции.
Авторство фотографий не уточняется.