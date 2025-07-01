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14:26, 1 июля 2025Россия

Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

Опубликовано фото завода в Ижевске, поврежденного после атаки дрона ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Ижевская Голубятня🕊»

В сети появилось фото электромеханического завод «Купол» в Ижевске, поврежденного после атаки тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изображение опубликовал Telegram-канал «Ижевская Голубятня».

На фотографии видно дымящееся здание с сильными повреждениями и копотью на верхнем этаже.

По информации на странице завода в соцсети «ВКонтакте», «Купол» выпускает системы противовоздушной обороны ближнего действия, основным разработчиком которых является Научно-исследовательский электромеханический институт (НИЭМИ) в Москве. Власти и официальные ведомства в комментариях наименование предприятия не называли.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно спасающихся от падающего беспилотника горожан и последующий взрыв, предположительно, в здании завода.

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Тяжелые украинские дроны типа «Лютый» атаковали Ижевск 1 июля. Согласно официальным данным, жертвами атаки стали три человека, еще 35 пострадали. Всю информацию о раненных можно получить по горячей линии, организованной властями.

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