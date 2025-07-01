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11:47, 1 июля 2025Россия

Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

Опубликовано видео с бегущими от падающего беспилотника жителями Ижевска
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с жителями Ижевска, бегущими от падающего тяжелого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Telegram-канал «Ижевская Голубятня».

На кадрах видно не менее 15 человек на парковке вблизи атакуемого дроном объекта. Когда начинают звучать хлопки, россияне с криками пытаются спастись, убежав в сторону. Через несколько секунд примерно в 200-300 метрах от них происходит мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой.

Место съемки не уточняется.

Ранее губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил о жертвах в результате атаки ВСУ на Ижевск, однако их число не назвал. Согласно неофициальным данным, врачи не спасли троих человек. Еще от 20 до 24, по разным оценкам, пострадали. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии и средней тяжести.

Тяжелые беспилотники ВСУ типа «Лютый» атаковали Ижевск утром 1 июля. Целью дронов стало одно из местных предприятий. В сети также появились кадры из города, на которых видно столб дыма, поднимающийся от здания. После атаки начался мощный пожар.

Вот это да!
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