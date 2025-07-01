Власти подтвердили данные о жертвах после атаки БПЛА на Ижевск

Глава Удмуртии Бречалов: После атаки БПЛА на Ижевск есть жертвы и тяжелораненые

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одно из предприятий в Ижевске есть жертвы и тяжелораненые. Эту информацию подтвердил в Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он заверил, что пострадавшим начали оказывать всю необходимую помощь. Бречалов не озвучил точное число тех, кого не удалось спасти, и тех, кто получил травмы.

В Telegram-каналах пишут, что жертвами атаки стали четыре человека, свыше 20 граждан пострадали.

По словам главы Удмуртии, с получившими травмы горожанами начали работать психологи.

Об атаке дронов на Ижевск стало известно утром во вторник, 1 июля. По предварительным данным, по столице Удмуртии наносили удары украинские беспилотники типа «Лютый».

Эти устройства способны переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до тысячи километров.