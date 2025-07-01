Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 1 июля 2025Россия

Власти подтвердили данные о жертвах после атаки БПЛА на Ижевск

Глава Удмуртии Бречалов: После атаки БПЛА на Ижевск есть жертвы и тяжелораненые
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одно из предприятий в Ижевске есть жертвы и тяжелораненые. Эту информацию подтвердил в Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он заверил, что пострадавшим начали оказывать всю необходимую помощь. Бречалов не озвучил точное число тех, кого не удалось спасти, и тех, кто получил травмы.

В Telegram-каналах пишут, что жертвами атаки стали четыре человека, свыше 20 граждан пострадали.

По словам главы Удмуртии, с получившими травмы горожанами начали работать психологи.

Об атаке дронов на Ижевск стало известно утром во вторник, 1 июля. По предварительным данным, по столице Удмуртии наносили удары украинские беспилотники типа «Лютый».

Эти устройства способны переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до тысячи километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так страшно!» Тяжелые дроны ВСУ атаковали предприятие в Ижевске. Мощный пожар попал на видео

    Пума пробралась в детский лагерь и напала на человека

    В атакованном дронами ВСУ Ижевске отменили массовые мероприятия

    Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

    Россиянки назвали необходимые вещи для уверенности в себе

    На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

    Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

    В США впечатлились российским «всевидящим монстром»

    Российский дипломат объяснила попытки Германии показать зубы

    Людям с высоким индексом массы тела указали на надежный способ похудеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости