Власти открыли горячую линию после атаки тяжелых дронов на российский регион

В Удмуртии после удара БПЛА ВСУ заработала горячая линия

В Удмуртии после атаки тяжелых беспилотников на Ижевск власти открыли горячую телефонную линию. Об этом сообщил региональный Минздрав в Telegram.

Как следует из поста, для получения информации о пострадавших, поступивших в Республиканскую клиническую больницу, россияне могут позвонить по номеру +7 (3412) 69-35-10.

Ранее власти сообщили о жертвах в результате атаки дронов ВСУ на Ижевск, однако их число не привели. По неофициальным данным, спасти не удалось троих человек. Еще от 20 до 24, по разным оценкам, пострадали — все они госпитализированы.

Об атаке тяжелых дронов ВСУ на Удмуртию стало известно утром 1 июля. Предположительно, целью беспилотников стало одно из предприятий Ижевска. В сети также появились кадры, на которых видно спасающихся от падающего беспилотника горожан и последующий взрыв.