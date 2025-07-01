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13:50, 1 июля 2025Россия

Власти раскрыли число жертв атаки тяжелых дронов «Лютый» на Ижевск

Глава Удмуртии Бречалов сообщил о трех жертвах атаки ВСУ на Ижевск
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Кадр: Telegram-канал brechalov

Три человека стали жертвами атаки тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый» на Ижевск. Информацию об этом подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.

По его словам, еще 35 человек госпитализированы,10 из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе консультируясь с коллегами из федерального центра, подчеркнул Бречалов.

Ранее СМИ называли аналогичное число жертв атаки беспилотников.

Утром 1 июля Удмуртию атаковали тяжелые украинские дроны типа «Лютый». По неподтвержденной информации, целью ВСУ стал электромеханический завод «Купол» в Ижевске. В сети также появились кадры, на которых видно спасающихся от падающего беспилотника горожан и последующий взрыв.

Региональный Минздрав сообщил, что всю информацию о пострадавших можно получить по горячей линии.

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