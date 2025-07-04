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09:47, 4 июля 2025Экономика

Владельцев магазинов призвали срочно сменить вывески

Володин: Владельцам магазинов стоит сменить вывески до вступления закона в силу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Владельцам магазинов и различных заведений стоит сменить вывески на иностранных языках уже сейчас, не дожидаясь полного вступления в силу закона о защите русского языка. Сделать это собственников призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что закон был принят 24 июня и отдельные его положения уже вступили в силу, другие же заработают в определенные в документе сроки.

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — написал Володин. Он добавил, что так уже поступили предприниматели в некоторых городах, включая Краснодар, Ярославль и Магнитогорск.

Председатель Госдумы отметил, что Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей, однако каждая страна должна защищать свой язык и идентичность.

Ранее сообщалось, что после вступления закона о защите русского языка в силу информация на не рекламных вывесках магазинов и предприятий нужно будет предоставлять на русском. Информация на иностранном языке допускается в том случае, если она продублирована на русский.

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