Путин подписал закон о запрете вывесок на иностранных языках

Путин подписал закон о защите русского языка, запрещающий иностранные вывески

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, который в том числе запрещает вывески на иностранных языках. Об этом пишет ТАСС.

Теперь информация на вывесках магазинов и предоставляющих различные услуги заведений, не являющаяся рекламой, должна быть представлена на русском языке. Допускаются надписи на государственных языках республик и других языках народов России, но информация на них должна повторять информацию на русском. Иностранные надписи также разрешены только при условии, что рядом будет находиться русский вариант. Совпадать должен не только смысл, но и цвет надписей, их размер и шрифт.

Кроме того, в названиях объектов капстроительства, которые застройщики планируют использовать в рекламе, можно будет использовать только кириллицу. Правила не коснутся объектов, введенных в эксплуатацию до дня вступления данного закона в силу.

Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.

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