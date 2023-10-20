В России задумали переименовать деревни Шалаву, Вагину и Бухалово. Почему россияне просят оставить все как есть?

Депутаты Госдумы предложили переименовать села Шалава, Вагина и Лох

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает называть населенные пункты словами, которые оскорбляют местных жителей. Так, под угрозой оказались деревни Шалава, Вагина, Лох и Попки. Однако сами жители выступили против реформы и заявили, что названия их не обижают.

Чем депутатам не угодили Пуково и Бухалово?

По словам авторов инициативы, в России населенные пункты с такими неоднозначными названиями доставляют неудобства местным жителям. Люди из этих мест подвергаются травле, а родители прилагают усилия, чтобы в паспорте у ребенка был указан другой адрес рождения и регистрации.

И новых Побоищ и Шалав у нас больше не появится Владислав Даванков вице-спикер от «Новых людей»

Вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков подчеркнул, что местное население собирает подписи и напрямую обращается к чиновникам по этому поводу. Однако из-за бюрократии переименовать город является трудной задачей, поскольку это нужно согласовывать с региональными парламентами. В то же время депутаты не хотят утверждать лишние расходы.

Кто оказался под угрозой?

В качестве примера в Госдуме назвали села Лох Саратовской области, Антилохово Ивановской области, Шалава Ярославской области, Мусорка Самарской области, Пуково Тверской области, Попки Псковской области и Бухалово, которое есть в разных регионах. Представитель фракции также счел оскорбительными названия деревень Смутово, Побоище, Дряхлицыно и Мошонки.

Конченбург в Тюменской области может исчезнуть с карт России из-за предложения депутатов

Топоним «Конченбург» (село находится в Тюменской области) с сибирско-татарского языка переводится как «пролитая кровь». Главной достопримечательностью села служит старинная мечеть. Россия рискует лишиться и другой деревни в этом регионе — под угрозой Вагина. Деревня получила свое название в честь фамилии его основателя Вагина.

Жизнь в селе Лох Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Тюменской области нашлись и другие населенные пункты с неоднозначными названиями. Среди них — Пивнова, Бобры, Одышка, Солянка и Верхний Роман.

Местные жители выступили против переименования сел и деревень

Тем временем жители вышеупомянутых деревень и городов с «оскорбляющими» их названиями так не считают. Леонид из села Лох заявил, что его лично название никак не обижает, и добавил, что даже считает его прекрасным. Такого же мнения Александр, житель села Мусорка, — в разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что к наименованию относится положительно и считает его «прикольным». Более того, мужчина гордится этим названием и не видит необходимости в его переименовании.

Более жестко на предложение депутатов отреагировали в деревне Шалава. Глава администрации Великосельского поселения Виталий Водопьянов заявил, что проблемы у населенных пунктов с такими неоднозначными названиями возникают не из-за наименования, а из-за недостатка финансирования. В частности, население Шалавы каждый год только уменьшается, в деревне нет инфраструктуры и дорог. В связи с этим Водопьянов предложил Госдуме заниматься улучшением жизни таких населенных пунктов, а не изменением их названий.

Травли никакой нет. Депутатам нужно спуститься на землю. Я такого не слышал Виталий Водопьянов глава администрации Великосельского поселения

У каждого географического названия есть своя история

В целом в данном вопросе следует опираться не на то, как звучат название городов, а какую историю они имеют, уверен Водопьянов. В России, например, есть село Горе-Грязь, которое отличается богатой историей: в XVIII веке название ему дала Екатерина II, которая по воле случая застряла там на некоторое время. Поэтому, обсуждая вопрос изменения названий российских сел, нужно отталкиваться именно от исторической составляющей.

Аналогичную точку зрения имеет эксперт сектора топонимической деятельности Института культурных программ Санкт-Петербурга, краевед Андрей Рыжков. Он заявил, что ассоциации, связанные с географическими названиями, могут меняться с течением времени и то, что кажется сейчас приличным, может показаться неприличным через 30 лет.

«У каждого географического названия своя история. Какое-нибудь село Лохово наверняка связано с фамилией или породой дерева, а не с какими-то коннотациями, которые возникли в достаточно позднее время применительно к данному слову», — подчеркнул он. Так что такими темпами страну может «захлестнуть волна переименований».