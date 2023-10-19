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13:55, 19 октября 2023Среда обитания

Российским депутатам предложили улучшить жизнь Шалавы

Глава Шалавы Водопьянов: жители деревни не жаловались на название

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Жители деревни Шалава в Ярославской области не жалуются на ее название, заявил глава администрации Великосельского поселения Виталий Водопьянов в разговоре с «Газетой.Ru». Так он отреагировал на инициативу российских депутатов переименовать этот населенный пункт.

По его словам, проблемы у населенных пунктов с такими неоднозначными названиями, как Шалава, возникают не из-за наименования, а из-за недостатка финансирования. В частности, население Шалавы каждый год только уменьшается, в деревне нет инфраструктуры и дорог. В связи с этим Водопьянов предложил Госдуме заниматься улучшением жизни таких населенных пунктов, а не изменением их названий.

Водопьянов также подчеркнул, что в стране, например, есть село Горе-Грязь, которое отличается богатой историей: в XVIII веке название ему дала Екатерина II, которая по воле случая застряла там на некоторое время. Он объяснил, что, обсуждая вопрос изменения названий российских сел, нужно отталкиваться от исторической составляющей.

Депутаты сочли нужным также переименовать такие населенные пункты, как Лох Саратовской области, Антилохово Ивановской области, Мусорка Самарской области, Пуково Тверской области, Попки Псковской области и Бухалово, которое есть в разных регионах.

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    Нина Ташевская
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