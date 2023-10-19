Среда обитания
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11:31, 19 октября 2023Среда обитания

В России захотели избавиться от Лоха и Шалавы

В Госдуме предложили переименовать села Лох, Шалава и Бухалово
село Лох

село Лох. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России захотели избавиться от населенных пунктов, носящих неоднозначные названия. В Госдуму внесут законопроект, предлагающий переименовать такие места, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей наименований», — говорится в документе. Предлагается наделить власти муниципальных образований возможностью переименовывать географические объекты.

По словам авторов инициативы, в России есть множество населенных пунктов, названия которых доставляют неудобства местным жителям. Люди из таких мест подвергаются травле, а родители прилагают усилия, чтобы в паспорте у ребенка был указан другой адрес рождения и регистрации. В качестве примера депутаты назвали села Лох Саратовской области, Антилохово Ивановской области, Шалава Ярославской области, Мусорка Самарской области, Пуково Тверской области, Попки Псковская области и Бухалово, которое есть в разных регионах.

Ранее в России определили населенный пункт с самым смешным названием. Первое место заняло мело Мутный Материк в городском округе Усинск Республики Коми.

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    Александра Качан
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