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Определен населенный пункт России с самым смешным названием

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Мутный Материк
Мутный Материк

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием. Об этом говорится в сообщении сервиса путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Открытое голосование за населенный пункт с самыми смешным названием проходило в течение нескольких месяцев на странице «Туту.ру» во «ВКонтакте». Всего в нем приняли участие около 300 тысяч человек, на победу претендовали 100 городов, поселков, деревень и сел.

Финальное голосование определило победителя — Мутный Материк набрал более 28 тысяч голосов. Второе место списка досталось селу Хохотуй в Забайкальском крае (26,4 тысячи голосов), третье — поселку Морозилка (Архангельская область, 11,8 тысячи голосов).

В топ-10 рейтинга также попали (в порядке убывания количества набранных голосов): Бухалово (Ярославская область), Мухоудеровка (Белгородская область), Мошонки (Калужская область), Лох (Саратовская область), Сахарная Головка (Севастополь), Свиногорье (Республика Татарстан) и Палево (Сахалинская область).

Ранее, в сентябре этого года, был назван самый опасный город России. Таковым оказались Шахты (Ростовская область). Также невысоко оценили собственную защищенность жители Киселевска Кемеровской области, города Свободный Амурской области и Копейска Челябинской области.

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