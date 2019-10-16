Назван город с самым дорогим хлебом в России

Эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали среднюю цену на хлеб в крупнейших городах России и выяснили, где он стоит дороже и дешевле всего. О результатах исследования сообщает РИА Новости.

Так, самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге. Например, буханка «Бородинского» обойдется петербуржцам в среднем в 57 рублей, а «Дарницкий» хлеб — в 36 рублей. Для сравнения, в Москве средняя цена на такой хлеб составила 44 и 27 рублей соответственно.

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По самым низким ценам хлеб можно купить в Перми и Нижнем Новгороде. Там средняя цена на «Бородинского» составила 23 рубля, «Дарницкого» — 17-18 рублей.

По подсчетам аналитиков, за прошедший год больше всего подорожал ржаной хлеб — на 20 процентов. Дороже всего он обойдется жителям Москвы и Самары — 50 и 37 рублей соответственно.

При этом в Петербурге на него были средние цены по сравнению с другими городами — 31 рубль. В Нижнем Новгороде и Перми ржаной можно купить за 21-23 рубля.

Цена на «Дарницкий» за прошедший год выросла на 8 процентов, на «Бородинский» и нарезной батон — на 7 процентов, а стоимость пшеничного хлеба, наоборот, упала на 4 процента.

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