Названы самые сексуальные города мира

Москва стала единственным российским городом, вошедшим в список самых сексуальных городов мира. Соответствующий рейтинг составил портал Big 7 Travel.

Российская столица заняла 21-е место в списке. «Русский акцент удивительно сексуален, кроме того, эта страна является домом для нескольких самых горячих супермоделей в мире. Неудивительно, что Москва входит в двадцатку самых сексуальных городов мира», — прокомментировали редакторы издания.

В первую тройку рейтинга вошли Майами (США), Париж (Франция) и Денвер (США). Также в десятку лучших попали Копенгаген (Дания), Кейптаун (ЮАР), Цюрих (Швейцария), Кап-д'Агд (Франция), Дублин (Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Лос-Анджелес (США).

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Рейтинг составлен на основе опроса, который редакторы издания провели среди своих подписчиков в социальных сетях. Кроме того, на положение городов в рейтинге повлияла статистика по частоте занятий сексом и количеству связанных с сексом запросов в поисковиках, количество романтичных ресторанов и достопримечательностей в городе, а также результаты предыдущих рейтингов: самых сексуальных национальностей и лучших городов для холостяков.

В августе 2017 года были названы пять лучших направлений для секс-туризма. В список, места в котором не ранжируются, вошли Таиланд, Рио-де-Жанейро, Канарские острова, Доминиканская Республика и Филиппины.

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