СМИ назвали 11 самых сексуальных городов мира

В преддверии Дня святого Валентина британская газета The Independent составила список из 11 самых сексуальных городов мира.

Рио-де-Жанейро вошел в данный перечень, потому что в бразильском городе проживают очень красивые люди, которые часто появляются на улице практически без одежды, поясняют журналисты. Они также напоминают и о знаменитом карнавале в Рио.

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В Бостоне почти 70 процентов людей не состоят в браке, по данному показателю город находится на втором месте в США. Кроме того, местные жители дружелюбны и общительны, поэтому американский город также можно признать одним из самых сексуальных в мире, считают в британском издании.

Буэнос-Айрес попал в список из-за знаменитого и страстного аргентинского танго. Нью-Йорк был признан журналом Playboy самым сексуальным городом мира, кроме того, там круглосуточно работают бары и проходят вечеринки.

Медельин (второй по значимости город Колумбии) был отмечен благодаря множеству учащихся там привлекательных студентов. Город Чэнду на юго-западе Китая можно назвать сексуальным благодаря его роскошным спа-салонам и отелю Temple House с ресторанами, расположенными в укромных местах. В список также были включены Вена, Кейптаун, Сидней, Мадрид и Монако.

Ранее в феврале британское издание Daily Star перечислило шесть популярных и интересных направлений для секс-туризма, в число которых, в частности, попали Ибица, Майами, мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас и другие места.

