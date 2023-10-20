Вагина в России оказалась под угрозой исчезновения

Деревня Вагина в России оказалась под угрозой исчезновения

Российская деревня Вагина оказалась под угрозой исчезновения из-за нового законопроекта. Об этом сообщает Ura.ru.

Населенный пункт расположен в Аромашевском районе Тюменской области. По информации издания, взятой из открытых источников, поселению дали название в честь фамилии его основателя Вагина.

Помимо деревни Вагины, исчезнуть с карт Тюменской области может и село Конченбург Нижнетавдинского района. Данный топоним с сибирско-татарского языка переводится как «пролитая кровь». Главной достопримечательностью села служит старинная мечеть.

Кроме того, в Тюменской области нашлись и другие деревни с неоднозначными названиями. Среди них — Пивнова, Бобры, Одышка, Солянка и Верхний Роман.

Днем ранее стало известно, что в России захотели избавиться от населенных пунктов, носящих неоднозначные названия. В Государственную думу решили внести законопроект, авторы которого предложили переименовать такие места, как села Лох Саратовской области, Антилохово Ивановской области, Шалава Ярославской области, Мусорка Самарской области, Пуково Тверской области, Попки Псковской области и Бухалово, которое есть в разных регионах страны.

В свою очередь, глава Шалавы Виталий Водопьянов посоветовал авторам инициативы заниматься улучшением жизни таких населенных пунктов, а не изменением их названий. Позже собеседник «Ленты.ру» из села Лох заявил, что он против переименования населенного пункта.