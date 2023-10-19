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14:07, 19 октября 2023Среда обитания

В селе Лох ответили на идею избавиться от «оскорбительных» топонимов в России

Житель села Лох выступил против переименования населенного пункта

Фото: Awry / Wikimedia Commons

Жители сел Мусорка Самарской области и Лох Саратовской области в беседе с «Лентой.ру» высказались об идее депутатов Госдумы переименовать населенные пункты из-за «оскорбительности» их названий.

Леонид из села Лох заявил, что его лично название никак не оскорбляет. «Хотел бы я, чтобы наше село переименовали? Ни за что! Потому что это название просто прекрасно. Да и зачем менять то, что работает?» — поделился он.

Житель села Мусорка сообщил, что ему все равно, переименуют его населенный пункт или нет. Сам он к наименованию относится положительно и считает его «прикольным».

Ранее в России захотели установить запрет на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных, уничижительных и принижающих достоинство жителей наименований. Депутаты Госдумы собираются внести соответствующий законопроект. В качестве примера авторы инициативы назвали села Лох Саратовской области, Антилохово Ивановской области, Шалава Ярославской области, Мусорка Самарской области, Пуково Тверской области, Попки Псковской области и Бухалово, которое есть в разных регионах.

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    Екатерина Смирная
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