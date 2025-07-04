Мужчина пожертвовал жизнью и спас жену от пчел

В Индии 55-летний мужчина погиб, спасая жену от роя пчел

В индийском штате Мадхья-Прадеш мужчина пожертвовал жизнью, чтобы спасти жену от роя пчел. Об этом сообщает издание Times of India.

Инцидент произошел в лесу возле деревни Кхандари в районе Шахдол, где 55-летний Самай Лал и его жена Сиявати пасли скот. Неожиданно женщину окружил рой пчел. Самай Лал заметил это с расстояния и поспешил на помощь.

Подбежав, он попытался защитить Сиявати от пчел и накрыл ее платком. Это лишь раззадорило насекомых. Рой переключился на Самай Лала и принялся его жалить.

Спасти мужчину не удалось. Сиявати попала в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что индийский миллиардер, приятель принца Уильяма Сунджай Капур проглотил пчелу во время игры в поло в Великобритании. Это вызвало у него анафилактический шок и остановку сердца.