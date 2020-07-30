В СКР рассказали об идентификации личности расчлененного рэпера по паспорту

В Санкт-Петербурге следователи установили личность расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта (Александр Юшко). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

Следователи собрали фрагменты тела, лицо погибшего сравнили с фотографией в паспорте. После этого была идентифицирована его личность. «При сличении головы с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения», — рассказали в СКР.

Ранее 30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была не криминальной, то будет принято решение о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.

Супругу погибшего Марину Кухал отпустили без предъявления обвинений. Она ведет себя адекватно и дала последовательные показания по обстоятельствам произошедшего.

Тело музыканта отправили на экспертизу. По словам Кухал, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кухал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).