Жестокое убийство рэпера объяснили особенностью застройки Санкт-Петербурга

Российский журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов объяснил участившиеся жестокие убийства, в том числе и рэпера Энди Картрайт, в Санкт-Петербурге аурой и «природой города», поскольку тот «стоит на расчлененке». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Набутова, особенностью застройки Петербурга является то, что его возвели на кладбище. «Надо понимать, что город строился силами огромного количества гастарбайтеров, которых сгоняли помимо их воли с разных концов тогдашней страны, еще не империи даже. И они помирали как мухи, а хоронили их везде. В XVIII веке при Анне Иоанновне иногда применяли такие экзотические популярные на Руси виды наказания как четвертование», — отметил журналист.

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Набутов напомнил, что именно в Санкт-Петербурге происходит действие «Преступления и наказания» Достоевского. По его мнению, можно назвать «техническим браком исполнителя» тот факт, что Раскольников не расчленил старуху-процентщицу, так как испугался появления сестры.

«Если мы пройдемся по этим же самым улицам, где проживал доцент Соколов и некоторые другие люди, мы обратим внимание на героя повести Гоголя "Нос". А что такое "Нос"? Это отчлененный нос, который путешествует самостоятельно по городу. Поэтому удивляться тому, что периодически в этом городе происходят всплески настроений, выражающиеся в расчлененке, не стоит», — заключил комментатор.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали жену рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Отмечается, что супруга расчленила его тело, разложила по пакетам и заявила, что муж скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков.

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