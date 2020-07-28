Бывшую военную базу СССР в Германии перестроят в спальный район

В Потсдаме (федеральная земля Бранденбург) планируется построить крупный жилой район на месте бывшей советской военной базы. Гарнизон, где в 2000-х снимали американский художественный фильм «Враг у ворот» (Enemy at the Gates), превратят в «спальник» на 10 тысяч жителей, сообщает Deutsche Welle.

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Территория под застройку расположена в потсдамском районе Крампниц (Krampnitz). После Второй мировой войны там разместился гарнизон вооруженных сил СССР, с 1992 года здания пустовали. Часть военных построек планируется сохранить. Общая площадь участка — 140 гектаров.

Предполагается, что в Крампнице возведут спальный район с семью детскими садами, несколькими школами, спортивными площадками, торговыми и офисными зданиями. Кроме того, на территории появятся парки и инфраструктура для современных систем общественного транспорта.

В январе 2020-го немецкий профессор Экхард Хан предложил превратить бывшую военную базу нацистов, а затем и советских солдат в Вюнсдорфе в экогород. Хан хочет открыть там лабораторию, где тысячи студентов будут изучать урбанистику. По мнению профессора, подобные поселения спасут мир от глобального климатического кризиса.

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