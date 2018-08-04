В бывшем Сталине на Балканах появится авиабаза НАТО

НАТО одобрила решение построить первую авиабазу на Балканах в центральной Албании. Об этом в Facebook рассказал премьер-министр страны Эди Рама.

Для строительства был выбран старый военный аэродром в городе Кучова, который с 1950 по 1990 годы носил имя Сталин. По словам главы правительства, инвестиции НАТО в первую фазу модернизации проекта составят более 50 миллионов евро.

«Кучова будет служить для снабжения НАТО, логистической поддержки, поддержки авиаподразделений полиции, подготовки личного состава и учений альянса», — написал премьер-министр Албании. Он отметил, что авиабаза станет также базой для национальных ВВС.

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Рама добавил, что вложения НАТО «создадут новые возможности для экономического и социального развития всего региона». Реализация проекта начнется в течение этого года.

В августе 2016 года сообщалось о переориентации советской военной базы в Албании в туристическую достопримечательность. Речь идет о базе, расположенной на острове Сазани в Адриатическом море, которая в 1950-х годах находилась в распоряжении советских войск.

Албания стала членом Североатлантического альянса в апреле 2009 года. Решение было принято на саммите НАТО в Бухаресте.

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