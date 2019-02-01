«Потерянный флот Гитлера» на дне Черного моря сняли на видео

CNN Turk опубликовал тизер документального фильма о поиске трех субмарин 30-й флотилии подводных лодок кригсмарине, которые были затоплены в сентябре 1944 года у берегов Турции.

В ходе съемок с применением батискафа удалось физически обнаружить и запечатлеть подлодку U-23, лежащую на 50-метровой глубине в двух километрах от побережья, где расположен город Агва. Еще две субмарины — U-19 и U-20 — покоятся в других местах на глубине 300 и 25 метров соответственно.

Материалы по теме Горбатая гора Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах

Предполагаемое расположение подлодок было установлено с помощью архивных документов еще в 2008 году, но тогда у исследователя данной темы, морского инженера Сельчука Колая (Selçuk Kolay), не было возможности снять затопленную технику на видео, к ней совершались лишь одиночные погружения с аквалангом, которым нередко мешали штормы.

Британское издание The Telegraph называло 30-ю флотилию кригсмарине «потерянным флотом Гитлера». В Обществе морской археологии отмечали, что субмарины являются значительной находкой, поскольку они были запечатаны и должны идеально сохраниться внутри, что уникально для техники времен Второй мировой войны. Подлодки затопили в 1944 году в связи с приближением советских войск к румынскому порту Констанца, где тогда располагалась главная военно-морская база Румынии, выступавшей на стороне стран Оси.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!