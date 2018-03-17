Списан потопивший гитлеровскую подлодку американский корабль

Военно-морские силы Филиппин вывели из своего состава фрегат американской постройки PS-11 Rajah Humabon, сообщает Philippine News Agency. Это был старейший крупный боевой корабль, до сих пор находившийся в строю.

Церемония спуска с фрегата флага филиппинского флота прошла 15 марта. Планируется, что корабль переоборудуют и установят в качестве музея на военно-морской базе Кавите, которая расположена неподалеку от Манилы.

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Фрегат был передан Филиппинам в 1976 году как американская военная помощь, до этого он 20 лет находился в составе японского флота в качестве эскортного миноносца, пишет военный блог bmpd. ВМС США эксплуатировали его всего несколько лет — с момента передачи в августе 1943-го и по декабрь 1945-го.

В период службы на американском флоте корабль носил название Atherton и имел бортовой номер DE-169.

Atherton принял активное участие во Второй мировой войне, в частности активно использовался для сопровождения трансатлантических конвоев в обе стороны. Во время одного из таких переходов корабль поучаствовал в потоплении немецкой подводной лодки U-853, это произошло 6 мая 1945-го в 16 километрах от побережья штата Род-Айленд. В июне фрегат отправили на Тихоокеанский театр военных действий для борьбы с Японией и в конце того же года поставили на консервацию во Флориде.

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