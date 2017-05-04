Первая китайская атомная субмарина стала музеем

В конце апреля 2017 года в Циндао (провинция Шаньдун, КНР) в качестве очередной части военно-морского музея НОАК открылась установленная там на вечную стоянку атомная торпедная подлодка «Чан Чжен 1» (长征1号, «Дальний поход — 1») проекта 091 «Хань». Об этом сообщает China Daily.

Субмарина была построена в рамках программы создания китайского атомного подводного флота, запущенной в 1958 году под шифром «проект 09». Строительство лодки началось в мае 1968 года на возведенном с помощью СССР судостроительном заводе №431 в Хулудао (провинция Ляонин). Лодка была спущена на воду в декабре 1970 года и передана заказчику в августе 1974-го. Субмарина была выведена в резерв в 2000 году и списана в 2013-м.

В общей сложности по проекту 091 с 1968 по 1991 год были построены пять субмарин, три из которых пока остаются в строю.

Экспонатами военно-морского музея в Циндао, помимо атомной подлодки, являются также дизельная субмарина проекта 033, эскадренный миноносец «Аньшань» (бывший советский эсминец «Рекордный» проекта 7), эскадренный миноносец «Цзинань» проекта 051 (первый эсминец китайской постройки) и фрегат «Интань» (первый китайский корабль, оснащенный зенитным ракетным комплексом).

Помимо Китая, свою первую атомную субмарину в качестве музея также сохраняют ВМС США (торпедная АПЛ SSN-571 «Наутилус») и Франции (стратегический ракетоносец S611 «Редутабль»). Первые атомные субмарины Королевского флота (торпедная АПЛ S101 «Дредноут») и ВМФ СССР (торпедная АПЛ К-3 «Ленинский Комсомол») пока находятся на консервации в ожидании окончательного решения своей судьбы.