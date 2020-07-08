В Москве сочли излишними противопожарные нормы для жилых домов

При застройке новых территорий Москвы нужно отказаться от широких пожарных подъездов к жилым домам. Такое мнение высказал главный архитектор города Сергей Кузнецов, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, действующие нормы пожарной безопасности не учитывают современные технологии и требуют пересмотра. В частности, излишними при возведении новых домов Кузнецов счел большие проезды для пожарных машин: они якобы уже не нужны при тушении пожаров, но занимают много места.

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«Эти нормы (противопожарные — прим. «Ленты.ру») архаичны, они учитывают устаревшие методы и правила тушения пожара и не учитывают современные технологии», — заявил архитектор в ходе онлайн-конференции газеты «Ведомости».

Неделю назад крупный пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, на Тверской улице. Из-за возгорания на ней пришлось перекрыть движение. Площадь пожара в здании составила 300 квадратных метров.

Ранее, в мае, Кузнецов предрек массовый снос торговых комплексов в Москве. Он заявил, что крупные торговые центры станут невыгодными для владельцев и будут ликвидированы после пандемии коронавируса. Снести ТЦ и построить на их месте другие объекты не составит труда, подчеркнул архитектор.

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