В центре Москвы загорелся жилой дом

В центре Москвы на Тверской улице произошел пожар в одной из квартир жилого дома XIX века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров», — сказал собеседник агентства. По его словам, часть здания, расположенного по адресу Тверская, 24, находится на реконструкции. Агентство уточняет, что дом был построен в 1890 году.

В экстренных службах добавили, что пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь распространяется быстро, а въезд пожарных во двор дома затруднен. Движение в центре города ограничено.

В конце прошлого года пожар произошел в еще одном жилом доме в центре Москвы — на Большой Сухаревской улице. Очевидцы сняли пожар на видео. На появившихся в сети кадрах видно, как огонь распространяется со второго этажа на третий и четвертый. По информации издания, пожару присвоили третий ранг сложности.

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