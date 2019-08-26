Древнейший женский монастырь загорелся в Москве

В Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы начался пожар, сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, горит кровля одной из жилых построек на территории монастыря. Пожарные занимаются тушением.

ТАСС уточняет, что пожару присвоен первый уровень сложности из пяти возможных. Улица Рождественка перекрыта для тушения, к месту возгорания движутся около 15 расчетов. Площадь пожара — 400 квадратных метров.

В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что заявка о возгорании крыши двухэтажного административного здания по улице Рождественка, дом 20, поступила в 19:07.

Монастырь основан в конце XIV века и состоит из нескольких храмов и построек, в том числе одноглавого каменного собора XVI века.

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