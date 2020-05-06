Москве предрекли массовый снос торговых центров

Крупные московские торговые центры (ТЦ) станут невыгодными для владельцев и будут снесены после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает РИА Новости.

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Массовый снос торговых комплексов Кузнецов предрек в ходе состоявшейся 6 мая онлайн-конференции «Как изменятся города после пандемии?» Он заявил, что снести ТЦ и построить на их месте другие объекты не составит труда. По мнению архитектора, для здоровой городской среды больше подходят малые форматы торговли.

Ранее, в апреле, власти Москвы задумались о переоборудовании некоторых торговых объектов, в частности, ярмарочного комплекса «Москва» в районе Люблино и автоцентра «Москва» на Каширском шоссе, во временные больницы для зараженных коронавирусом. Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов подтвердил, что крупнейшая московская выставочная площадка «Крокус Экспо» планирует развернуть 1,5 тысячи коек на своей территории для больных коронавирусом.

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