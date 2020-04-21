В «Зените» выразили готовность превратить стадион в госпиталь

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о готовности переоборудовать стадион команды в госпиталь для зараженных коронавирусом. Его слова приводит «Фонтанка».

Медведев заметил, что стадион отличается тем, что у него есть крыша. «Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя», — подчеркнул он.

Функционер добавил, что пока городские власти не обращались к клубу с такой просьбой.

Розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги приостановлен из-за распространения коронавируса. Точная дата возобновления чемпионата остается неизвестной. При этом 28 марта сообщалось, что первые игры после паузы могут пройти в июле 2020 года.

Большинство футбольных лиг мира также отказались от проведения матчей. 20 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал 9 мая возможной датой возобновления сезона в немецкой Бундеслиге.

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