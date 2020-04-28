В Москве задумали переоборудовать выставки и торговые центры в больницы

Власти Москвы задумались о переоборудовании некоторых объектов, в частности, ВДНХ, торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в районе Люблино и автоцентра «Москва» на Каширском шоссе, во временные больницы для зараженных коронавирусом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к столичной мэрии.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, число госпитализированных с пневмонией людей выросло за последнюю неделю на 70 процентов. В последнее время для больных коронавирусом переоборудовали более 20 тысяч коек. Это показатель планируют довести до 27-28 тысяч. При этом количество зараженных постоянно растет.

Материалы по теме В тесноте, да не в обиде Сотни тысяч бездомных стали угрозой для США. Куда их прячут во время эпидемии коронавируса?

Источник утверждает, что подготовительные работы на трех вышеназванных объектах уже начались. Однако окончательное решение будет принято в зависимости от того, как быстро будет расти число тяжелобольных. Инфекционные больницы необходимо строить с учетом определенных требований: широкие подъездные дороги для машин скорой помощи, свободная парковка, много комнат внутри для врачей, возможность легко дезинфицировать помещения.

На ВДНХ под временную больницу может быть переоборудован павильон № 75. Там можно разместить около четырех тысяч коек. В комплексах «Москва» также большие площади, имеются грузовые лифты. В результате перепрофилирования данных объектов коечный фонд столицы может удвоиться — до 50–55 тысяч.

Также РИА Новости сообщило, что певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов подтвердил информацию о том, что крупнейшая московская выставочная площадка «Крокус Экспо» планирует развернуть 1,5 тысячи коек на своей территории для зараженных коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 3075 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48,4 тысячи заболевших.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru