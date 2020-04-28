В Москве задумали переоборудовать выставки и торговые центры в больницы

Власти Москвы задумались о переоборудовании некоторых объектов, в частности, ВДНХ, торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в районе Люблино и автоцентра «Москва» на Каширском шоссе, во временные больницы для зараженных коронавирусом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к столичной мэрии.
По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, число госпитализированных с пневмонией людей выросло за последнюю неделю на 70 процентов. В последнее время для больных коронавирусом переоборудовали более 20 тысяч коек. Это показатель планируют довести до 27-28 тысяч. При этом количество зараженных постоянно растет.
Источник утверждает, что подготовительные работы на трех вышеназванных объектах уже начались. Однако окончательное решение будет принято в зависимости от того, как быстро будет расти число тяжелобольных. Инфекционные больницы необходимо строить с учетом определенных требований: широкие подъездные дороги для машин скорой помощи, свободная парковка, много комнат внутри для врачей, возможность легко дезинфицировать помещения.
На ВДНХ под временную больницу может быть переоборудован павильон № 75. Там можно разместить около четырех тысяч коек. В комплексах «Москва» также большие площади, имеются грузовые лифты. В результате перепрофилирования данных объектов коечный фонд столицы может удвоиться — до 50–55 тысяч.
Также РИА Новости сообщило, что певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов подтвердил информацию о том, что крупнейшая московская выставочная площадка «Крокус Экспо» планирует развернуть 1,5 тысячи коек на своей территории для зараженных коронавирусом.
За последние сутки в Москве выявили 3075 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48,4 тысячи заболевших.