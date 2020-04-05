В Канаде предложили превратить стадионы НХЛ в больницы и морги

Доктор Алан Драммонд, представляющий Канадскую ассоциацию врачей скорой помощи, предложил превратить стадионы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во временные больницы и морги в условиях распространения коронавируса. Слова специалиста приводит журналист Рик Уэстхед в своем Twitter.

Драммонд заявил, что всем наплевать на то, когда возобновится сезон в НХЛ. «Я тоже люблю спорт, но сейчас вообще не до того», — сказал врач. Он подчеркнул, что доктора сейчас сражаются за жизни людей, а борьба с коронавирусом — главная цель на данный момент. «Хоккейные арены лучше превратить в больницы или морги», — подчеркнул Драммонд.

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

В Канаде коронавирусом заразились около 13 тысяч человек, более 200 скончались. В США насчитывается 308 тысяч инфицированных и 8,4 тысячи погибших.

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