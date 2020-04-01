Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за получения гражданства США

Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, рассказала о травле мужа из-за получения гражданства США. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Он подрасстроился, я тоже. (...) Началось: "А, америкос!" Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес», — посетовала Кастерова. Она добавила, что Малкин — патриот, который любит свою страну и занимается благотворительностью. Жене хоккеиста показалось странным, что из-за ситуации разразился скандал.

В октябре прошлого года стало известно об американском паспорте Малкина. Позже 33-летний форвард сообщил, что гражданство Соединенных Штатов позволяет ему и его семье решать ряд бытовых и социальных проблем. Семья Малкиных проводит большую часть года в США.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Во время локаута 2012 года форвард возвращался в «Магнитку».

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