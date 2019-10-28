Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США. Об этом в Twitter сообщила журналистка Шелли Андерсон.

До этого юрист Дмитрий Мачихин в интервью Sports.ru рассказал об инвестициях хоккеиста в блокчейн-бизнес и отметил, что у Малкина есть американский паспорт.

В сентябре российский хоккеист рассказал о сложностях жизни в США. Малкин заявил, что ему трудно привыкнуть к американскому менталитету и английскому языку.

Форвард с 2006 года играет в НХЛ. В составе «Пингвинс» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург».

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