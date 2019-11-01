Критику гражданина США Малкина списали на «псевдопатриотизм»

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов выступил в защиту форварда «Питтсбург Пингвинc» Евгения Малкина, который признался в наличии у него гражданства США. Об этом Орлов рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Орлов отметил, что граждане России имеют законное право получать второе гражданство. Он подчеркнул, что Малкин не лишился своей «русскости», получив американский паспорт.

«Какая разница, сколько у него паспортов, где, что и как? Вдруг кто-то что-то начал притаскивать. Это псевдопатриоты роются в помойке», — заявил Орлов.

Малкин, имеющий российский и американский паспорта, состоит в движении Putin Team, основанном его партнером по сборной России Александром Овечкиным в ноябре 2017-го. Вместе с тем спортсмен осудил критику отечественных властей со стороны другого игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемия Панарина, подчеркнув, что «спортсмены не должны лезть в политику».

28 октября Малкин признался, что уже давно получил американское гражданство. Позже 33-летний форвард сообщил, что подданство позволяет ему и его семье решать ряд бытовых и социальных проблем. Семья Малкиных проводит большую часть года в США.

Малкин, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Во время локаута 2012 года форвард возвращался в «Магнитку».

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