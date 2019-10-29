Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США. Об этом он рассказал порталу DK Pittsburgh Sports.

«США — мой второй дом. Я здесь уже 14 лет, моя жена здесь. По российским законам не запрещается обладать двумя паспортами. В этом нет ничего плохого. У моего ребенка тоже двойное гражданство», — заявил он, добавив, что ему не нравится борьба России и США.

28 октября юрист Дмитрий Мачихин в интервью Sports.ru рассказал о том, что у Малкина есть гражданство США. Позднее за хоккеиста заступился двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Он предположил, что «не только у Евгения есть американское гражданство».

Малкин с 2006 года играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В составе «Питтсбург Пингвинс» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург».

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