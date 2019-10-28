Олимпийский чемпион поддержал оформившего гражданство США Малкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на информацию о том, что у российского хоккеиста Евгения Малкина оказалось гражданство США. Его слова приводит Sport24.

Кожевников посчитал наличие американского паспорта у Малкина нормальным. «Я думаю, не только у Евгения есть американское гражданство. Так что в ситуации с Евгением ничего такого страшного нет», — отметил он.

Ранее 28 октября юрист Дмитрий Мачихин в интервью Sports.ru рассказал о том, что у Малкина есть гражданство США. Позднее хоккеист подтвердил эту информацию.

Малкин с 2006 года играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В составе «Питтсбург Пингвинс» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург».

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