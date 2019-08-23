Пойманному на кокаине хоккеисту предрекли окончание карьеры в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал дисквалификацию нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Кожевников назвал случившееся плохой новостью. «Каждый сам думает и принимает решение. Женя же прекрасно знал, что он делает. Хотел играть в хоккей, но иногда нужно думать. Жалко человека, карьера может пойти под откос», — заявил он.

По мнению олимпийского чемпиона, его карьера в НХЛ еще может продолжиться, однако дорога в сборную для него закрыта. «Жалко Женьку, просто нет слов. Но это его решение, он знал, что оно сулит. Теперь нужно думать, как быть дальше», — подытожил он.

Ранее 23 августа стало известно, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин.

Кузнецов был в составе сборной России во время турнира. На первенстве команда заняла третье место. В составе «Вашингтон Кэпиталс» хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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