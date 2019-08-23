Хоккеиста сборной России дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея на льду (IIHF), передает ТАСС.

В пробе спортсмена, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин. Кузнецов отказался от вскрытия допинг-пробы «Б». Дисквалификация отсчитывается от 13 июня 2019 года и распространяется на матчи под эгидой IIHF и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В мае был опубликован ролик, на котором видно Кузнецова, сидящего у стола с рассыпанным белым порошком. Автор намекал на то, что он был снят во время чемпионата мира. Игрок признал подлинность этого видео, однако подчеркнул, что оно было снято год назад, после победы «Вашингтон Кэпиталс» в финале Кубка Стэнли.

Также хоккеист заверил, что никогда не принимал наркотики, и выразил готовность пройти медицинскую экспертизу.

Кузнецов был в составе сборной России во время турнира. На турнире команда заняла третье место. Он выступает за «Вашингтон Кэпиталс» и в 2018-м выиграл со своим клубом Кубок Стэнли.

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