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Бывший клуб Кузнецова отреагировал на видео с белым порошком

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Борис Видгоф

Генеральный директор челябинского клуба «Трактор» Борис Видгоф заявил, что не видит ничего противозаконного в видео с участием бывшего нападающего команды Евгения Кузнецова, ныне играющего за «Вашингтон Кэпиталс». Слова функционера приводит «Р-Спорт».

Видгоф отметил, что не сомневается в том, что Кузнецов случайно попал в номер отеля, где на столе был рассыпан белый порошок. По словам гендиректора «Трактора», спортсмен — добрый и отзывчивый человек, которого всегда хотят позвать в компанию.

Он также отметил, что людям стоит говорить не об этом видео, а о том, сколько хорошего делает Кузнецов. В частности, он подчеркнул, что форвард постоянно помогает воспитавшей его школе «Трактора» и с удовольствием играет за национальную команду.

27 мая в Twitter был опубликован ролик, на котором видно Кузнецова, сидящего у стола с рассыпанным белым порошком. Игрок признал подлинность этого видео, однако подчеркнул, что оно было снято год назад, после победы «Вашингтон Кэпиталс» в финале Кубка Стэнли. Также он заявил, что никогда не принимал наркотики, и выразил готовность пройти медицинскую экспертизу. Клуб Кузнецова отказался комментировать ситуацию, пообещав сначала собрать факты.

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