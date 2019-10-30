Малкин назвал причины получения американского гражданства

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин назвал причины получения гражданства США. Его слова приводит ТАСС.

Малкин заявил, что получил американский паспорт достаточно давно. Он отметил, что документ позволяет ему и его семье справляться со сложностями, возникающими при работе, социальными и бытовыми вопросами в США, где он проводит большую часть года.

28 октября юрист Дмитрий Мачихин в интервью Sports.ru рассказал о том, что у Малкина есть гражданство США. Позднее хоккеист подтвердил эту информацию.

Малкин, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Во время локаута 2012 года форвард возвращался в «Магнитку».

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