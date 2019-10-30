Познер встал на защиту гражданина США Малкина

Телеведущий Владимир Познер высказался в защиту хоккеиста Евгения Малкина, который получил гражданство США. Слова журналиста приводятся на его сайте.

Познер напомнил, что на Олимпийских играх 2014 года три золотые медали России принесли натурализованные спортсмены: шорт-трекист Виктор Ан, родившийся в Южной Корее, и американский сноубордист Вик Уайлд. Тогда никто не возмущался этими спортсменами и их медалями, отметил телеведущий.

Малкина же Познер назвал выдающимся хоккеистом, которым нужно гордиться. Он отметил, что спортсмен никогда не выступал ни за какую сборную, кроме российской. «А то, что он живет в США и имеет гражданство этой страны, это его дело, и это не касается никого, кроме него самого», — заключил Познер.

О том, что у Малкина имеется американское гражданство, стало известно 28 октября. Об этом в интервью Sports.ru рассказал юрист Дмитрий Мачихин, сам хоккеист подтвердил эту информацию. Малкин отметил, что документ позволяет ему и его семье справляться со сложностями, возникающими при работе, социальными и бытовыми вопросами в США, где он проводит большую часть года.

Малкин, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Во время локаута 2012 года форвард возвращался в «Магнитку».

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