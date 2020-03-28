Вернувшийся из НХЛ игрок назвал причину смеха американцев над русскими

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Егор Яковлев, вернувшийся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2019 году, назвал причину смеха американцев над русскими людьми. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

В НХЛ защитник выступал за «Нью-Джерси Девилс». «У нас такой менталитет — у человека не будет недвижимости, но мы отдадим последнее за какую-нибудь крутую машину. В Америке тоже над нами смеются. Все офигевают», — заявил Яковлев. Он добавил, что не считает такое поведение правильным.

Спортсмен подчеркнул, что сам в первую очередь купил квартиру, затем — машину. Яковлев заметил также, что одноклубники в НХЛ к нему относились хорошо, и он до сих пор поддерживает с ними связь.

Яковлев — воспитанник «Металлурга». Он также известен выступлениями за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. За «Нью-Джерси» хоккеист играл в 2018 и 2019 годах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!